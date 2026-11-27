Частные инвесторы сократили приток средств на счета на 16% год к годуНа фоне геополитических и инфляционных рисков они вкладывались в фонды денежного рынка и облигации
В III квартале 2026 г. нетто-взносы частных инвесторов на брокерские счета составили 0,7 трлн руб. Это на 33% меньше, чем кварталом ранее, и на 16% меньше, чем годом ранее, говорится в «Обзоре ключевых показателей брокеров» Банка России. Замедление притока регулятор связывает с повышением ставок по банковским депозитам после их длительного снижения.
Объем портфелей частных инвесторов в то же время вырос на 19% г/г до 14,1 трлн руб., а количество клиентов без учета небольших счетов составило 5,9 млн лиц, увеличившись на 12% г/г. Средний размер брокерского счета увеличился на 6% г/г до 2,4 млн руб.
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