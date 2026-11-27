В III квартале 2026 г. нетто-взносы частных инвесторов на брокерские счета составили 0,7 трлн руб. Это на 33% меньше, чем кварталом ранее, и на 16% меньше, чем годом ранее, говорится в «Обзоре ключевых показателей брокеров» Банка России. Замедление притока регулятор связывает с повышением ставок по банковским депозитам после их длительного снижения.