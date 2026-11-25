Российский рынок акций завершил день ростом
По состоянию на 19:00 мск 25 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,95% и составил 2 354,17. Индекс РТС вырос на 0,77% и составил 900,97.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
ВТБ – 57,34 руб. (+4,25%)
«Сургутнефтегаз» ап – 42,28 руб. (+3,81%)
ГК «Базис» – 147,48 руб. (+3,57%)
ГК «Самолет» – 276,70 руб. (+3,56%)
«Русгидро» – 0,51 руб. (+3,03%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Евротранс» – 6 руб. (-6,20%)
«Сегежа» – 0,65 руб. (-3,29%)
«Аптечная сеть 36,6» – 6,33 руб. (-2,59%)
«Акрон» – 15 680 руб. (-1,69%)
«Эталон Груп» – 21,28 руб. (-1,57%)
Общий объем торгов составил 66,39 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: