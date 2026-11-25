Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО за 10 месяцев выросла на 38%
Чистая прибыль Дом.РФ за 10 месяцев по МСФО выросла на 38% год к году и составила 96,86 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Операционные доходы увеличились на 35% в сравнении с результатом аналогичного периода прошлого года до 171,46 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 31% до 152,04 млрд руб., а комиссионные доходы – на 30% до 39,68 млрд руб. Портфель сделок секьюритизации составил 2,1 трлн руб. С начала года было заключено 10 сделок на 492 млрд руб.
Кредитный портфель юрлиц достиг 3,2 трлн руб. За январь – октябрь он увеличился на 17%. За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,4 трлн руб. – около 45% от портфеля. Кредитный портфель физлиц уменьшился на 7% за счет секьюритизации собственных кредитов на 160,9 млрд руб., до 714,85 млрд руб. С начала года Дом.РФ выдал ипотечных кредитов на 149,8 млрд руб., что на 20% больше год к году.
20 ноября была годовщина первичного размещения акций Дом.РФ. За это время капитализация компании выросла почти до 400 млрд руб., прибавив более 20%. Доходность участников с учетом дивидендов превысила 35%. Число частных акционеров Дом.РФ после IPO выросло более чем в три раза.
Дом.РФ за девять месяцев 2026 г. заработал 86,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – на 39% больше, чем годом ранее. В III квартале прибыль составила 29 млрд руб. (+26% год к году). Операционные доходы выросли на 35% до 152,8 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) достигла 23,6%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,6 п. п.