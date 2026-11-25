Кредитный портфель юрлиц достиг 3,2 трлн руб. За январь – октябрь он увеличился на 17%. За отчетный период выданы кредиты объемом свыше 1,4 трлн руб. – около 45% от портфеля. Кредитный портфель физлиц уменьшился на 7% за счет секьюритизации собственных кредитов на 160,9 млрд руб., до 714,85 млрд руб. С начала года Дом.РФ выдал ипотечных кредитов на 149,8 млрд руб., что на 20% больше год к году.