В Кремле заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны продолжиться, но сроки их очередного раунда еще не определены. Перспективы продолжения мирного диалога может отдалять эскалация с новыми ударами по критической инфраструктуре, а также позиция ЕС, рассуждает Смирнов. До появления свежих новостных или рыночных драйверов индекс Мосбиржи, по оценке эксперта, продолжит двигаться на уровне 2300–2400 пунктов. Прогноз БКС по курсу юаня – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 80,5–82,5 руб.