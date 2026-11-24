Итоги торгов на Мосбирже 24 ноябряГеополитическая обстановка не дает инвесторам новых поводов для оптимизма
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 24 ноября, уменьшился на 1,71% до 2332,5 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 1,73% и составил 894,27 пункта.
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,12% (+2 коп.) до 12,28 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 82,17 руб. (+2 коп.). Официальный курс евро составил 89,88 руб. (-40 коп.). Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,6% до $87,2/барр. Январский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,3% до $80,1/барр.
Индекс Мосбиржи во вторник торговался в красной зоне: геополитическая обстановка пока не дает инвесторам новых поводов для оптимизма, а падение цен на нефть и металлы усилило давление на сентимент, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов.
В Кремле заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны продолжиться, но сроки их очередного раунда еще не определены. Перспективы продолжения мирного диалога может отдалять эскалация с новыми ударами по критической инфраструктуре, а также позиция ЕС, рассуждает Смирнов. До появления свежих новостных или рыночных драйверов индекс Мосбиржи, по оценке эксперта, продолжит двигаться на уровне 2300–2400 пунктов. Прогноз БКС по курсу юаня – 12,1–12,4 руб., по курсу доллара – 80,5–82,5 руб.
Рубль сохраняет относительную стабильность: его поддерживают приближающиеся налоговые выплаты, ради которых экспортеры увеличивают продажи валюты, и высокая выручка от нефти, проданной по трехзначным ценам первой половины осени, рассуждает Смирнов. Вместе с тем текущее снижение нефтяных котировок ухудшает среднесрочные ожидания по рублю; среди других негативных факторов – ослабление геополитического оптимизма, сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров и повышенные покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, перечисляет эксперт.
Рост объемов поставок с Ближнего Востока на докризисные уровни и длительное прекращение огня между США и Ираном охлаждают цены на нефть, продолжает Смирнов. На выходных пройдет встреча ОПЕК+, где будут обсуждаться квоты добычи на 2027 г.: сигналы альянса способны повлиять на динамику котировок, отметил он.
На мировых рынках новость № 1 – возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia: она дала импульс к восстановлению не только технологического сектора, но и всего широкого рынка, указал Смирнов. В Китае общую динамику ухудшило снижение в акциях интернет-компаний, нефтяников и металлургов, добавил он.
В среду в США выйдет «Бежевая книга» ФРС, данные по новостройкам за октябрь и предварительная оценка ВВП за III квартал. На российском рынке финансовые результаты за девять месяцев представят «Астра» и Whoosh. «Озон фармацевтика» раскроет операционную и финансовую отчетности. Банк России опубликует обзор «О развитии банковского сектора», а Росстат – индекс потребительских цен за октябрь и недельный отчет по инфляции.