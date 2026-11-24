Решение будет вынесено на собрание акционеров. Если оно будет принято, то компания обратится в Мосбиржу и «СПБ биржу» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Кроме того, ЛРС направит в Банк России заявление об освобождении от обязанности раскрывать информацию.