Совет директоров ЛСР принял решение провести делистинг акций
Совет директоров ЛСР принял решение прекратить публичный статус группы и провести делистинг акций. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Решение будет вынесено на собрание акционеров. Если оно будет принято, то компания обратится в Мосбиржу и «СПБ биржу» с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Кроме того, ЛРС направит в Банк России заявление об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
28 октября в ЛСР заявили о программе байбэка. Компания планировала выкупить до 5,15 млн обыкновенных акций. Если количество акций, предъявленных к выкупу, превысит установленный объем, компания приобретет их пропорционально заявленным требованиям.
Чистый убыток ЛСР за первое полугодие по МСФО составил 57,56 млрд руб., что больше в 22,9 раза год к году. Выручка при этом символически увеличилась – до 97,12 млрд руб. (+0,7%). Операционные убытки составили 32,94 млрд руб. против прибыли в 18,32 млрд руб. годом ранее.
«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и области.