Утренний звон по рынку акций 24 ноябряБиржа застыла в напряженной осторожности
Торги на российском рынке акций во вторник начались падением на фоне нового снижения цен на нефть и общей настороженности игроков. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился до 2360,4 пункта (-0,89%), индекс РТС опустился до 905,16 пункта (-0,89%).
Базовый сценарий на сегодня – волатильная консолидацию с попытками закрепиться в диапазоне 2330-2400 пунктов по индексу Мосбиржи.
Отскок после обвала
В понедельник рынок акций прервал трехдневную серию падений и завершил основную сессию умеренным ростом, отскочив от минимальных за более чем полтора месяца значений. Индекс Мосбиржи достиг 2381,62 пункта (+1,21%), индекс РТС поднялся до 913,3 пункта (+1,26%).
Основной импульс к восстановлению рынка поступил во второй половине дня после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности Европы к переговорам с Россией по украинскому вопросу. В Кремле подтвердили желание Москвы провести встречу с представителями Евросоюза, чтобы понять их способность участвовать в мирном урегулировании. Эти сигналы были восприняты рынком как признак расширения переговорного формата и возможности прогресса, что спровоцировало активные покупки в вечернюю сессию.
При этом рост рынка стал закономерной реакцией на сильную перепроданность: за предыдущие три сессии индекс Мосбиржи потерял более 6%, а днем в понедельник индекс локально опускался ниже 2330 пунктов – до минимума с 9 октября, где и был выкуплен. Аналитики охарактеризовали произошедшее как отскок, сформированный на перепроданности.
Лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг оказались
ГК «Самолет» – 285,70 руб. (+10,32%),
VK – 215,85 руб. (+5,64%),
«Полюс» – 1044,6 руб. (+5,2%),
«Фикс Прайс» – 0,63 руб. (+4,59%),
«СПБ Биржа» – 166,9 руб. (+4,57%).
Среди аутсайдеров можно выделить лишь обыкновенные бумаги «Татнефти» – 556,2 руб. (-0,73%).
Отчет «Селигдара»: от убытка к прибыли
«Селигдар» опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2026 г. Чистая прибыль компании составила 4,53 млрд руб. против убытка в 7,67 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Консолидированная выручка выросла на 26% и достигла 78,2 млрд руб., при этом выручка от реализации золота увеличилась на 18% (до 64,4 млрд руб.), а от концентратов – почти вдвое (до 12,7 млрд руб.).
Банковская EBITDA за отчетный период составила 42,6 млрд руб., что на 44% выше уровня прошлого года, а рентабельность по EBITDA достигла 55%. Валовая прибыль компании увеличилась на 34% до 30,2 млрд руб. В III квартале отдельно выручка выросла на 11,3% год к году до 36,3 млрд руб. благодаря высоким мировым ценам на цветные металлы, что компенсировало снижение квартальных продаж золота.
Несмотря на сильные операционные и финансовые результаты, долговая нагрузка компании остается значительной. Финансовый долг на конец сентября составил 177,2 млрд руб., чистый долг – 161,3 млрд руб., а соотношение чистый долг / EBITDA – 2,82х. Аналитики также отмечают, что уплата налога на сверхдоходы в размере 5,7 млрд руб. может привести к потере около 12% форвардной EBITDA за 2026 г., однако долгосрочные перспективы компании оцениваются позитивно на фоне расширения производства и благоприятной ценовой конъюнктуры.
Результаты «Промомеда»: рост в семь раз быстрее рынка
«Промомед» опубликовал операционные результаты за девять месяцев 2026 г. Выручка группы достигла 40,6 млрд руб., увеличившись на 113% год к году, что уже превышает показатель за весь 2025 г. (37,6 млрд руб.). В III квартале рост ускорился до 282% год к году на фоне постепенной активизации тендеров. Для сравнения: фармацевтический рынок РФ за тот же период вырос лишь на 15%, то есть «Промомед» растет более чем в семь раз быстрее рынка.
Основным драйвером остается эндокринология: выручка сегмента выросла на 260% год к году до 28,6 млрд руб., чему способствовал флагманский препарат «Тирзетта». Онкология прибавила 4% (до 5,1 млрд руб.), но в III квартале показала взрывной рост на 282%. Стратегические направления обеспечили 83% выручки группы, а доля коммерческих продаж составила 81%. По данным DSM Group и IQDATA, «Промомед» занимает первое место среди производителей на коммерческом рынке России с долей 3,5%.
На фоне сильных промежуточных результатов компания повысила годовой ориентир по росту выручки с 60% до 70% при подтверждении рентабельности EBITDA на уровне 45%. В первом полугодии 2026 г. EBITDA составляла 7,7 млрд руб., чистая прибыль – 2,6 млрд руб. (+83% год к году).
Что день грядущий нам готовит
Сегодня рынок все еще сохраняет потенциал для коррекционного роста, однако шансы на уверенное восстановление пока выглядят не слишком весомыми. Кремль подтвердил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться в Абу-Даби в скором времени, хотя точной даты пока нет. Зять президента США Джаред Кушнер также назвал перезагрузку отношений РФ – Европа «главным призом» переговоров, но каков призовой фонд – тоже пока неясно.
Нефть Brent утром торгуется около $86,5 за баррель на фоне ожидания избытка предложения с Ближнего Востока. Это не может не огорчать российский рынок, стоящий на плечах крупных нефтегазовых компаний. Антироссийская риторика ЕС также остается сдерживающим фактором для покупателей.
Аналитики ПСБ и БКС сходятся во мнении, что текущее движение – лишь отскок, а не разворот тренда. Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс удержаться выше 2340 и подойти к сопротивлению 2380–2400. Для его пробоя наверх потребуется либо подтвержденная дата переговоров по Украине, либо разворот нефти вверх. При пробое поддержки вероятен уход к 2280–2300, полагают аналитики.