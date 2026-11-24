«Промомед» опубликовал операционные результаты за девять месяцев 2026 г. Выручка группы достигла 40,6 млрд руб., увеличившись на 113% год к году, что уже превышает показатель за весь 2025 г. (37,6 млрд руб.). В III квартале рост ускорился до 282% год к году на фоне постепенной активизации тендеров. Для сравнения: фармацевтический рынок РФ за тот же период вырос лишь на 15%, то есть «Промомед» растет более чем в семь раз быстрее рынка.