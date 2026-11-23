Канцлер ФРГ заявил, что Европа готова к переговорам
Европейские страны готовы начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
«Европа готова к переговорам с Россией, и мирные переговоры должны пройти в скором времени на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США», – заявил Мерц (цитата по «Известиям»).
Кроме того, канцлер указал на необходимость активизировать переговоры по ситуации в Балтийском море, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.
23 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности. По ее словам, обсуждения должны проходить с участием НАТО и стран – членов Евросоюза.
В тот же день директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников сообщил, что наращивание активности НАТО на Балтике повышает риск прямого столкновения альянса с Россией.