23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и гендиректора, а также вернул ему место в совете директоров. Решение вступило в силу немедленно. Компания пояснила, что по итогам серии встреч с предпринимателем руководство выразило уверенность в его честности и способности управлять Nvidia. Совет также получил информацию от представителей правительства США, согласно которой возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности страны.