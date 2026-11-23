Трамп поддержал возвращение Хуанга на пост главы Nvidia
Президент США Дональд Трамп поддержал решение совета директоров Nvidia вернуть основателя компании Дженсена Хуанга на должность генерального директора. По его словам, американские власти не располагают доказательствами противоправных действий предпринимателя, следует из заявления главы Белого дома в Truth Social.
Трамп назвал возвращение Хуанга правильным решением, подчеркнув его значение для американской экономики. «Стране необходимо руководство Дженсена в Nvidia, чтобы обеспечить успех и процветание не только компании, но и американской экономики», – заявил президент.
По словам Трампа, правительство США не видит угрозы национальной безопасности в возвращении Хуанга. Он утверждает, что генеральный прокурор подтвердил отсутствие у американских властей доказательств совершения предпринимателем незаконных действий. При этом президент призвал Nvidia продолжить внутреннее расследование соблюдения экспортных ограничений США.
23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Хуанга в должностях президента и гендиректора, а также вернул ему место в совете директоров. Решение вступило в силу немедленно. Компания пояснила, что по итогам серии встреч с предпринимателем руководство выразило уверенность в его честности и способности управлять Nvidia. Совет также получил информацию от представителей правительства США, согласно которой возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности страны.
В тот же день Трамп выразил надежду на восстановление Хуанга в должности. Ранее Bloomberg сообщал о проверке Nvidia на предмет возможных незаконных поставок чипов в Китай и введения инвесторов в заблуждение.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов президента и гендиректора компании. Временным руководителем была назначена финансовый директор Колетт Кресс. Решение последовало за сообщениями о предполагаемых связях Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.