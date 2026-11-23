4 октября министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что посевные площади на Украине могут уменьшиться на 40%, если стране не удастся увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу. Он уточнил, что украинские аграрии сталкиваются с трудностями при продаже зерна и растительного масла. Если продукцию не удастся вывезти на внешние рынки, у сельхозпроизводителей может не хватить денег на подготовку к следующему сезону.