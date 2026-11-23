Bloomberg: аграриям Украины грозят банкротства из-за нехватки средств
Сельскохозяйственный сектор Украины столкнулся с растущим риском банкротств на фоне атак в Черном море и ужесточения условий кредитования. Об этом Bloomberg сообщил гендиректор одного из крупнейших украинских зернотрейдеров «Нибулон» Андрей Вадатурский.
«Я ожидаю появления первых случаев банкротства уже весной. Украинские экспортеры и фермеры испытывают давление со всех сторон», – отметил Вадатурский.
По его словам, фермеры постепенно исчерпывают финансовые резервы, которые помогали им справляться с последствиями конфликта Москвы и Киева. При этом запасы непроданного зерна растут, что приводит к снижению цен на внутреннем рынке. Вадатурский также заявил, что дополнительное давление на аграриев оказывает сокращение доступности кредитов: банки становятся менее склонны выдавать займы.
4 октября министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что посевные площади на Украине могут уменьшиться на 40%, если стране не удастся увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу. Он уточнил, что украинские аграрии сталкиваются с трудностями при продаже зерна и растительного масла. Если продукцию не удастся вывезти на внешние рынки, у сельхозпроизводителей может не хватить денег на подготовку к следующему сезону.
29 сентября Высоцкий сообщил, что Еврокомиссия отказалась выделить Украине $250 млн на поддержку фермеров. Он добавил, что ранее Киев обращался к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для украинских фермеров и создать механизм поддержки их ликвидности