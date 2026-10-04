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Politico: Украине грозит сокращение посевных площадей на 40%

Сергей Пахомов

Посевные площади на Украине могут уменьшиться на 40%, если стране не удастся увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу. Об этом сообщило Politico со ссылкой на министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.

По словам Высоцкого, украинские аграрии сталкиваются с трудностями при продаже зерна и растительного масла. Если про продукцию не удастся вывезти на внешние рынки, у сельхозпроизводителей может не хватить денег на подготовку к следующему сезону.

«Если ситуация не изменится до весны, то даже придется сократить 35-40% посевной площади», – отметил он.

28 сентября Высоцкий в интервью Bloomberg заявил, что Еврокомиссия отказалась выделить Украине $250 млн на поддержку фермеров. Он добавил, что ранее Киев обращался к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для украинских фермеров и создать механизм поддержки их ликвидности. Также министр отметил, что у страны было достаточно средств для кредитования.

14 сентября Высоцкий сообщил, что Украина рассматривает вариант хранения продовольствия на складах за рубежом. Также Киев прорабатывает возможность налаживания контактов B2B с владельцами зарубежных складов. Разместить украинскую продукцию могут на складах в Евросоюзе и Молдавии.

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