Politico: Украине грозит сокращение посевных площадей на 40%

28 сентября Высоцкий в интервью Bloomberg заявил, что Еврокомиссия отказалась выделить Украине $250 млн на поддержку фермеров. Он добавил, что ранее Киев обращался к Евросоюзу с просьбой предоставить кредит для украинских фермеров и создать механизм поддержки их ликвидности. Также министр отметил, что у страны было достаточно средств для кредитования.