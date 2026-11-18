27 сентября уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в Конституционный суд с жалобой на требования к обустройству съездов с федеральных трасс. Поводом стал спор владелицы придорожного кафе, которой потребовалось около 20 млн руб. на оборудование подъезда при кадастровой стоимости объекта 7,9 млн руб.