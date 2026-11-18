Госдума поддержала размещение мобильных АЗС и фудтраков вдоль дорог
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий размещать мобильные автозаправочные станции (АЗС), фудтраки и другие передвижные объекты дорожного сервиса на площадках отдыха вдоль автомобильных дорог. Соответствующие поправки внесло правительство, следует из карточки законопроекта.
Документ предусматривает возможность установки специально оборудованных транспортных средств, включая автолавки, автомагазины, автоприцепы и автоцистерны, на площадках отдыха в полосах отвода автомобильных дорог, за исключением частных. Для размещения потребуется письменное согласие владельца дороги, в котором должны быть указаны обязательные технические требования и условия.
Законопроект также вводит понятие многофункциональной зоны дорожного сервиса. Под ней понимается территория, объединяющая не менее двух объектов разных типов, например АЗС, гостиницу, пункт общественного питания или станцию техобслуживания.
В Минтрансе поясняли, что инициатива позволит предпринимателям оказывать услуги водителям и пассажирам без значительных затрат на строительство капитальных объектов и отдельных съездов с трасс. Концентрация сервисов на оборудованных площадках должна повысить безопасность дорожного движения. В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 г.
27 сентября уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в Конституционный суд с жалобой на требования к обустройству съездов с федеральных трасс. Поводом стал спор владелицы придорожного кафе, которой потребовалось около 20 млн руб. на оборудование подъезда при кадастровой стоимости объекта 7,9 млн руб.
30 октября премьер-министр Михаил Мишустин закрепил развитие автомобильных дорог и придорожного сервиса за вице-премьером Андреем Никитиным. В его ведение также перешли Минтранс, Росавтодор и другие транспортные ведомства.