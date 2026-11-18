ТАСС: Лерчек улетела в Китай на лечение
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая борется с онкологией, улетела в Китай на лечение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек, осужденной на пять лет условно по делу о незаконных переводах денежных средств за границу. Это произошло через два дня после того, как блогер обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.
До этого Мосгорсуд признал законным приговор Чекалиной. Суд установил, что Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком вывела более 250 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ с использованием подложных документов. Чекалина не признала вину.
28 октября защита сообщила, что блогер нуждается в лечении за рубежом из-за онкологического заболевания, но приговор не позволяет ей выехать за границу. Адвокаты добивались разрешения на ее выезд в Китай, где Лерчек рассчитывает пройти специализированную терапию.