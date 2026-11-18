14 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Лерчек, осужденной на пять лет условно по делу о незаконных переводах денежных средств за границу. Это произошло через два дня после того, как блогер обратилась к главе государства с просьбой о помиловании.