13 ноября Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к турнирам на территории страны. По мнению эстонских властей, допуск российских и белорусских спортсменов противоречил бы позиции Таллина по конфликту на Украине.