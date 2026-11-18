Швеция готовит ограничения на въезд российских спортсменов
Швеция разрабатывает меры, которые должны ограничить въезд российских граждан в страну и не допустить участия спортсменов из России в соревнованиях на шведской территории. Об этом заявил министр по делам миграции Йохан Форсселль.
По его словам, власти работают сразу по трем направлениям, чтобы сократить возможности российских граждан посещать Швецию. В первую очередь ограничения затронут спортсменов, которым могут закрыть доступ к соревнованиям в стране.
13 ноября Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к турнирам на территории страны. По мнению эстонских властей, допуск российских и белорусских спортсменов противоречил бы позиции Таллина по конфликту на Украине.
12 ноября МИД Финляндии также ужесточил ограничения на въезд граждан России с необязательными целями. Новые правила распространяются на краткосрочную работу по визе, поездки спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным статусом.
Журналист TSN Горди Миллер 11 ноября сообщил, что Канада не намерена выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, власти страны уведомили об этом Международную федерацию хоккея (IIHF).