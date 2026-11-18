Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком, где заявил, что в 2025 г. товарооборот двух стран увеличился на 5,7%. При этом выросли как поставки российской продукции во Вьетнам, так и вьетнамский импорт в Россию.