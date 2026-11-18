Путин: товарооборот России и Вьетнама имеет позитивную динамику
Товарооборот России и Вьетнама вырос более чем на 12% в январе – августе 2026 г., сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом.
По его словам, торговый оборот между странами имеет позитивную динамику – рост составляет почти 6%.
Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с первым вице-премьером Вьетнама Фам Зя Туком, где заявил, что в 2025 г. товарооборот двух стран увеличился на 5,7%. При этом выросли как поставки российской продукции во Вьетнам, так и вьетнамский импорт в Россию.
Чернышенко также сообщил о рекордном экспорте российских комплексных удобрений и свинины, а также об увеличении поставок черных металлов и калийных удобрений. Российский чиновник отмечал, что российский экспорт в республику вырос на 28%.