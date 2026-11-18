Трамп прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС
Президент США Дональд Трамп прилетел в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС, где запланирована его трехсторонняя встреча с главой российского государства Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин, выступая на деловом саммите АТЭС 18 ноября, заявил, что ожидает большой потенциальной пользы от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США. Глава российского государства высказал мнение, что ключевая роль в формировании атмосферы понимания и доверия в АТЭС принадлежит бизнес-дипломатии.
14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проведение трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая 19 ноября. В тот же день проведение переговоров анонсировал Белый дом.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, стороны согласовывают время и формат переговоров, не исключается краткий разговор «на ногах». При этом Ушаков заверил, что лидеры обязательно встретятся в Шэньчжэне. В тот же день американский лидер заявил о намерении встретиться с Путиным.
17 ноября Трамп сказал, что хотел бы провести двустороннюю встречу с российским лидером, однако пока не располагает информацией о перспективах такой встречи.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября.