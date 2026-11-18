Дмитриев назвал сотрудничество с КНР и странами АТЭС созидательным
Россия отмечает конструктивный характер сотрудничества с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в отличие от европейских государств, которые вводят ограничения. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости».
По словам Дмитриева, взаимодействие России с КНР и партнерами по АТЭС носит созидательный характер, тогда как европейские страны продолжают создавать барьеры для сотрудничества.
18 ноября РФПИ и китайская инвестиционная компания Yunze Capital договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве. Дмитриев сообщил, что соглашение направлено на развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации России и Китая. По его словам, при участии партнеров из АТЭС фонд уже реализовал более 60 проектов на сумму свыше 900 млрд руб.
В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять экономическое и технологическое сотрудничество с развивающимися странами на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Китайский лидер заявил о намерении снижать таможенные пошлины и расширять доступ иностранных компаний на рынок страны.
В Шэньчжэне завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Во встрече также участвовали помощник российского президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И и секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци. Путин прибыл в Китай для участия в саммите АТЭС, который проходит 18–19 ноября.