18 ноября РФПИ и китайская инвестиционная компания Yunze Capital договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве. Дмитриев сообщил, что соглашение направлено на развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации России и Китая. По его словам, при участии партнеров из АТЭС фонд уже реализовал более 60 проектов на сумму свыше 900 млрд руб.