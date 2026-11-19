Новая глава Nvidia пообещала сотрудникам повышение зарплат после отставки Хуанга
Временно исполняющая обязанности гендиректора Nvidia Колетт Кресс пообещала сотрудникам повышение зарплат и дополнительные премии в виде акций в декабре. Решение направлено на поддержку коллектива после отставки основателя компании Дженсена Хуанга, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
О планах Кресс объявила на первом общем собрании сотрудников после ухода Хуанга. Компания перенесла ежегодный пересмотр вознаграждения с марта на декабрь. По данным FT, руководство рассчитывает таким образом снизить обеспокоенность работников, значительная часть доходов которых зависит от стоимости акций Nvidia. После отставки Хуанга ценные бумаги компании заметно подешевели.
На встрече Кресс призвала сотрудников двигаться дальше и сосредоточиться на будущем Nvidia. Руководство стремится сохранить ключевых специалистов на фоне неопределенности со сменой гендиректора. При этом часть сотрудников продолжает выступать за возвращение Хуанга.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с постов гендиректора и президента, а также о его выходе из совета директоров. Временно компанию возглавила финансовый директор Кресс, занимающая эту должность с 2013 г. Совет директоров начал поиск постоянного руководителя.