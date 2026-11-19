17 ноября Хуанг заявил о готовности вернуться в Nvidia, если совет директоров сочтет это необходимым. Ранее CNBC сообщал, что компания не рассматривает такой вариант. При этом 18 ноября Semafor сообщило о разногласиях в совете директоров: часть его членов выступает за возвращение Хуанга.