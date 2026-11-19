Ростех поставил в войска новую партию снарядов «Краснополь-М2»
Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал заказчику очередную партию управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2». Предприятие также завершает поставки комплексов автоматизированного управления огнем артиллерии «Планшет» по годовому контракту, сообщила пресс-служба Ростеха.
По данным госкорпорации, «Краснополь-М2» способен поражать небольшие и движущиеся цели на расстоянии в десятки километров. В Ростехе утверждают, что с начала спецоперации с помощью таких снарядов были поражены тысячи единиц украинской военной техники, включая танки, БМП и самоходные артиллерийские установки. Боеприпасы применяются и против укреплений, командных пунктов и переправ.
В рамках годового контракта холдинг завершает поставки комплексов «Планшет-М-ИР» на бронированном шасси и носимых «Планшет-А». Они предназначены для обработки разведданных, в том числе с беспилотников, и автоматизации расчетов при ведении артиллерийского огня.
Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев отметил, что системы позволяют сократить время между обнаружением цели и принятием решения об ударе. Оба варианта «Планшета» совместимы с артиллерийскими подразделениями, использующими «Краснополь-М2». Предприятия холдинга завершают и поставки приводов наведения для реактивных систем залпового огня и самоходной артиллерии.