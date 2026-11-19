По данным госкорпорации, «Краснополь-М2» способен поражать небольшие и движущиеся цели на расстоянии в десятки километров. В Ростехе утверждают, что с начала спецоперации с помощью таких снарядов были поражены тысячи единиц украинской военной техники, включая танки, БМП и самоходные артиллерийские установки. Боеприпасы применяются и против укреплений, командных пунктов и переправ.