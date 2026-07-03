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«Ростех» начал поставлять в войска многопульные патроны по дронам

Ведомости

«Ростех» начал поставлять в войска многопульные патроны «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы», предназначенные для стрельбы по беспилотникам. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Боеприпас разработан сразу в двух калибрах (5,45 и 7,62 мм) специально для стрельбы по дронам. Ключевой особенностью «Многоточия» является трехэлементная пуля, которая разделяется, «увеличивая кучность стрельбы и практически не оставляя шанса беспилотнику».

«Выпуск уже начался. Идет серийное производство. Первая штучная опытная партия уже в войсках», – заявил разработчик боеприпаса.

Патрон «Многоточие» универсален и совместим со всеми автоматами соответствующего калибра. Это позволяет военнослужащим не брать с собой отдельное дробовое ружье для противодействия беспилотникам.

В декабре 2025 г. компания «Азимут» (входит в «Ростех») сообщила, что в России была разработана и прошла испытания новая платформа для противодействия БПЛА, предназначенная для защиты гражданской инфраструктуры. В основе системы лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах.

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