«Ростех» начал поставлять в войска многопульные патроны по дронам
«Ростех» начал поставлять в войска многопульные патроны «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы», предназначенные для стрельбы по беспилотникам. Об этом говорится в сообщении госкомпании.
Боеприпас разработан сразу в двух калибрах (5,45 и 7,62 мм) специально для стрельбы по дронам. Ключевой особенностью «Многоточия» является трехэлементная пуля, которая разделяется, «увеличивая кучность стрельбы и практически не оставляя шанса беспилотнику».
«Выпуск уже начался. Идет серийное производство. Первая штучная опытная партия уже в войсках», – заявил разработчик боеприпаса.
Патрон «Многоточие» универсален и совместим со всеми автоматами соответствующего калибра. Это позволяет военнослужащим не брать с собой отдельное дробовое ружье для противодействия беспилотникам.
В декабре 2025 г. компания «Азимут» (входит в «Ростех») сообщила, что в России была разработана и прошла испытания новая платформа для противодействия БПЛА, предназначенная для защиты гражданской инфраструктуры. В основе системы лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах.