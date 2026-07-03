«Ростех» начал поставлять в войска многопульные патроны по дронам

В декабре 2025 г. компания «Азимут» (входит в «Ростех») сообщила, что в России была разработана и прошла испытания новая платформа для противодействия БПЛА, предназначенная для защиты гражданской инфраструктуры. В основе системы лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах.