«Ростех» создал систему защиты гражданских объектов от беспилотников
В России была разработана и прошла испытания новая платформа для противодействия беспилотным летательным аппаратам, предназначенная для защиты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает компания «Азимут», входящая в госкорпорацию «Ростех», передают «Известия».
В основе системы лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах. Теперь он обеспечивает объединенное управление и обработку данных от различных средств наблюдения и контроля. Платформа позволяет планировать и отслеживать полеты, фиксировать отклонения, выявлять БПЛА, летящие без разрешения или идентификаторов, а также прогнозировать угрозы и передавать информацию в системы нейтрализации.
В состав нового комплекса входят разведывательные средства, видеонаблюдение, оптико-тепловизионный модуль, системы постановки помех и дрон-перехватчик «Кинжал».
11 ноября стало известно, что холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал новый модуль для комплексов противодействия беспилотникам «СЕРП».
Подсистема «СЕРП-П6» предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах, в туннелях и зданиях культурного наследия. Модуль можно устанавливать на несущие конструкции, не нарушая внешний облик сооружений. Также его можно применять в зонах проведения массовых мероприятий.