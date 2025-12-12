Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Ростех» создал систему защиты гражданских объектов от беспилотников

Ведомости

В России была разработана и прошла испытания новая платформа для противодействия беспилотным летательным аппаратам, предназначенная для защиты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает компания «Азимут», входящая в госкорпорацию «Ростех», передают «Известия».

В основе системы лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах. Теперь он обеспечивает объединенное управление и обработку данных от различных средств наблюдения и контроля. Платформа позволяет планировать и отслеживать полеты, фиксировать отклонения, выявлять БПЛА, летящие без разрешения или идентификаторов, а также прогнозировать угрозы и передавать информацию в системы нейтрализации.

В состав нового комплекса входят разведывательные средства, видеонаблюдение, оптико-тепловизионный модуль, системы постановки помех и дрон-перехватчик «Кинжал».

11 ноября стало известно, что холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал новый модуль для комплексов противодействия беспилотникам «СЕРП».

Подсистема «СЕРП-П6» предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах, в туннелях и зданиях культурного наследия. Модуль можно устанавливать на несущие конструкции, не нарушая внешний облик сооружений. Также его можно применять в зонах проведения массовых мероприятий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её