«Ростех» создал систему защиты гражданских объектов от беспилотников

В основе системы лежит комплекс «Юпитер», который первоначально создавался для организации воздушного движения беспилотников в регионах. Теперь он обеспечивает объединенное управление и обработку данных от различных средств наблюдения и контроля. Платформа позволяет планировать и отслеживать полеты, фиксировать отклонения, выявлять БПЛА, летящие без разрешения или идентификаторов, а также прогнозировать угрозы и передавать информацию в системы нейтрализации.