«Ростех» создал компактный антидрон для защиты мостов от атак БПЛА

Ведомости

Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал новый модуль для комплексов противодействия беспилотникам «СЕРП». Об этом сообщили в госкорпорации.

Подсистема «СЕРП-П6» предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах, в туннелях и зданиях культурного наследия. Модуль можно устанавливать на несущие конструкции, не нарушая внешний облик сооружений. Также их можно применять в зонах проведения массовых мероприятий.

Интеграция «СЕРП-П6» с уже существующими системами линейки «СЕРП» повышает уровень защиты при минимальных затратах. Оборудование дезорганизует работу беспилотников, нарушая их ориентацию в пространстве и управление.

«За счет подавления каналов связи, управления и навигации оборудование может полностью лишить оператора контроля над дроном», – пояснили в госкорпорации.

11 сентября сообщалось, что «Ростех» начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М» для защиты аэропортов и промышленных предприятий. Эти комплексы способны создавать защитный «купол» радиусом в несколько сотен метров и противостоять групповым атакам беспилотников.

