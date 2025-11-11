«Ростех» создал компактный антидрон для защиты мостов от атак БПЛА

Подсистема «СЕРП-П6» предназначена для защиты от атак дронов на объектах, где применение стандартного оборудования ограничено – например, на мостах, в туннелях и зданиях культурного наследия. Модуль можно устанавливать на несущие конструкции, не нарушая внешний облик сооружений. Также их можно применять в зонах проведения массовых мероприятий.