«Ростех» начал поставки новых систем подавления дронов для защиты аэропортов

«Двина-100М» способна противостоять рою дронов, создавая купол безопасности радиусом в несколько сотен метров. Эффективность системы достигается радиоэлектронным подавлением каналов управления, передачи данных БПЛА, а также систем глобальной навигации, добавили в «Ростехе». Рабочий диапазон температур для устройства составляет от -40 до +50 градусов.