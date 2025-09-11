Газета
Политика

«Ростех» начал поставки новых систем подавления дронов для защиты аэропортов

Ведомости

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» начал поставки систем подавления беспилотников «Двина-100М» для защиты аэропортов, крупных производственных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Это следует из сообщения госкорпорации.

«Двина-100М» способна противостоять рою дронов, создавая купол безопасности радиусом в несколько сотен метров. Эффективность системы достигается радиоэлектронным подавлением каналов управления, передачи данных БПЛА, а также систем глобальной навигации, добавили в «Ростехе». Рабочий диапазон температур для устройства составляет от -40 до +50 градусов.

Беспилотники регулярно атакуют российские предприятия, аэропорты и нефтебазы с февраля 2022 г. Как правило, БПЛА запускаются с территории Украины.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил накануне, что Росавиация совместно с Минтрансом РФ подготовила регламент действий на случай временного запрета использования воздушного пространства. Во время длительных ограничений пассажирам помогают РЖД, назначая дополнительные поезда, а также власти Москвы, предоставляющие транспорт и питание.

По словам Ядрова, сами аэропорты тоже делают многое: от воды до матрасов, до размещения, организации штабов для разъяснительной работы с пассажирами.

