Росавиация и Минтранс создали регламент при ограничениях в аэропортах

Ведомости

Росавиация совместно с Минтрансом подготовила регламент действий на случай временного запрета использования воздушного пространства. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«В документе прописано межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти», – пояснил он.

По словам Ядрова, во время длительных ограничений пассажирам помогают РЖД, назначая дополнительные поезда, а также власти Москвы, предоставляющие транспорт и питание. По его словам, сами аэропорты тоже делают многое: от воды до матрасов, до размещения, организации штабов для разъяснительной работы с пассажирами.

Кроме того, Росавиация донастраивает координацию с Минобороны, что позволяет вводить ограничения в более гибком формате.

10 сентября временные запреты на взлет и посадку самолетов действовали в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. С 14:00 до 20:00 мск Минобороны сообщило о 23 сбитых украинских беспилотниках: 18 – над Белгородской областью, четыре – над Курской и один – над Самарской.

