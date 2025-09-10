Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска

За ночь 10 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщали в Минобороны РФ. Больше всего дронов – 21 единицу – российские военные поразили в Брянской области. Атаки еще 17 БПЛА были отражены в Крыму, 12 – в Воронежской области.