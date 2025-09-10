Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнекамска
В аэропорту Нижнекамска «Бегишево» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.
Днем 10 сентября Росавиация временно ограничила полеты в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности. Аналогичные меры в тот же день применялись в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.
За ночь 10 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщали в Минобороны РФ. Больше всего дронов – 21 единицу – российские военные поразили в Брянской области. Атаки еще 17 БПЛА были отражены в Крыму, 12 – в Воронежской области.
По 11 воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. Остальные беспилотники перехватили и уничтожили в Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областях и над акваторией Черного моря.