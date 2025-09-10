Газета
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 23 беспилотника над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны. 

18 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, еще четыре – над Курской областью и один – над Самарской.

10 сентября Росавиация вводила временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. 

С пляжей Новороссийска эвакуировали туристов из-за угрозы атаки украинских БПЛА

За ночь 10 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщали в Минобороны РФ. Больше всего дронов – 21 единицу – российские военные поразили в Брянской области. Атаки еще 17 БПЛА были отражены в Крыму, 12 – в Воронежской области.

По 11 воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. Остальные беспилотники перехватили и уничтожили в Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областях и над акваторией Черного моря.

