Силы ПВО за шесть часов уничтожили 23 беспилотника над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 мск сбили 23 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
18 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, еще четыре – над Курской областью и один – над Самарской.
10 сентября Росавиация вводила временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропортах Нижнекамска, Геленджика, Сочи, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.
За ночь 10 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщали в Минобороны РФ. Больше всего дронов – 21 единицу – российские военные поразили в Брянской области. Атаки еще 17 БПЛА были отражены в Крыму, 12 – в Воронежской области.
По 11 воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае. Остальные беспилотники перехватили и уничтожили в Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областях и над акваторией Черного моря.