Путин и Трамп начали двустороннюю встречу
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу. Переговоры проходят на полях саммита АТЭС.
В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием. Трамп сказал, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора. По его словам, у него с Путиным отличные отношения.
«Мы знакомы друг с другом уже многие годы. И я думаю, что много прекрасных вещей может выйти из этого [по результатам встречи]», – отметил американский лидер.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что двусторонняя встреча Путина и Трампа будет краткой. По его словам, лидеры могут затронуть тему участия Путина в саммите «большой двадцатки» (G20).
Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября. 19 ноября состоится трехсторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и Трампом.