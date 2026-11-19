ГК «Основа» закрыла крупнейшую за последние годы сделку в торговом сегментеДевелопер планирует открыть в «Мегах» термальные центры «Термоленд»
В торговом центре «Мега Белая дача» в подмосковных Котельниках появился новый арендатор. ГК «Основа» сняла там 12 500 кв. м, сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. По его словам, данные площади планируется использовать под термальный центр «Термоленд». Он также уточнил, что непосредственно в самом торговом центре курорт займет лишь 6500 кв. м, а остальное будет на улице. Сам проект будет включать 19 бассейнов и купелей, фитнес-зал, бани, сауны и проч. В «Меге» информацию о заключении договора с ГК «Основа» подтвердили.
Чьи именно площади арендовал «Термоленд», стороны не раскрывают. Учитывая размер курорта, вероятно, речь идет о бывших помещениях IKEA, которые долгое время занимал логистический оператор «Сберлогистика», говорят два консультанта, работавшие с комплексами «Мега». Они напоминают, что эта компания еще в прошлом году начала искать субарендаторов на данные площади. Запрос в «Сберлогистику» остался без ответа.