В торговом центре «Мега Белая дача» в подмосковных Котельниках появился новый арендатор. ГК «Основа» сняла там 12 500 кв. м, сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. По его словам, данные площади планируется использовать под термальный центр «Термоленд». Он также уточнил, что непосредственно в самом торговом центре курорт займет лишь 6500 кв. м, а остальное будет на улице. Сам проект будет включать 19 бассейнов и купелей, фитнес-зал, бани, сауны и проч. В «Меге» информацию о заключении договора с ГК «Основа» подтвердили.