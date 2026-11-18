До этого сообщалось, что глобальный запуск GTA VI назначен на полночь по местному времени 19 ноября, что соответствует 8:00 мск того же дня. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом в Новой Зеландии она стала доступна уже с 14:00 мск 18 ноября.