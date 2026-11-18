Пользователи PlayStation сообщают о сбоях на фоне релиза GTA VI
В работе сервисов игровой платформы PlayStation произошел масштабный сбой, следует из данных Downdetector.
По данным сервиса, к 22:33 мск 18 ноября число жалоб пользователей достигло 1726. Резкий рост обращений начался после 21:00.
О перебоях сообщается и на официальном сайте PlayStation. Там указано, что сбой затронул сервис потоковой передачи игр (Game Streaming). Проблемы могут возникать при запуске игр и приложений, а также использовании сетевых функций на консолях PS5, PS4, PS3, PS Vita и в веб-версии сервиса.
«У вас могут возникнуть трудности с запуском игр, приложений или сетевых функций. Мы работаем над устранением проблемы как можно скорее. Благодарим за терпение», – говорится в сообщении PlayStation.
До этого сообщалось, что глобальный запуск GTA VI назначен на полночь по местному времени 19 ноября, что соответствует 8:00 мск того же дня. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом в Новой Зеландии она стала доступна уже с 14:00 мск 18 ноября.
17 ноября в работе сервисов Apple произошел сбой. Компания объяснила это тем, что произошло неудачное обновление внутренних систем.