Участники АТЭС призвали увеличить вложения в борьбу со стихийными бедствиями
Участники делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) намерены наращивать инвестиции в предотвращение стихийных бедствий и снижение ущерба от них. Об этом говорится в «Шэньчжэньской инициативе», передает агентство «Синьхуа».
В документе также заявлено о необходимости увеличивать вложения в низкоуглеродную инфраструктуру, обеспечивать совместимость систем раннего предупреждения и безопасный обмен данными между странами. Это должно помочь повысить готовность государств к стихийным бедствиям и улучшить координацию при реагировании на них.
Всего инициатива охватывает четыре направления: открытость и инклюзивность, развитие за счет инноваций, укрепление региональной взаимосвязанности и взаимовыгодное сотрудничество. Участники делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона заявили о готовности совместно работать над реализацией концепции АТЭС до 2040 г. и созданием открытого, динамичного, устойчивого и мирного региона.
18 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия отмечает конструктивный характер сотрудничества с Китаем и другими странами АТЭС, в отличие от европейских государств, которые вводят ограничения. По словам Дмитриева, взаимодействие России с КНР и партнерами по АТЭС носит созидательный характер, тогда как европейские страны продолжают создавать барьеры для сотрудничества.