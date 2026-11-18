В документе также заявлено о необходимости увеличивать вложения в низкоуглеродную инфраструктуру, обеспечивать совместимость систем раннего предупреждения и безопасный обмен данными между странами. Это должно помочь повысить готовность государств к стихийным бедствиям и улучшить координацию при реагировании на них.