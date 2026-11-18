Банк России установил курс доллара на уровне 82,23 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 19 ноября на уровне 82,23 руб., снизив его на 0,22 руб.
Евро подешевел на 0,45 руб. и достиг отметки 90,36 руб. Курс юаня снизился на 0,04 руб. Китайская валюта будет стоить 12,3 руб.
На 18 ноября регулятор установил курс доллара на 82,45 руб. Евро стоит 90,81 руб., а юань – 12,34 руб.
17 ноября Банк России опубликовал данные, согласно которым реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 2,6% по отношению к сентябрю. Индекс номинального курса рубля к юаню снизился на 10,5%, к евро – на 1,3%, а к доллару – на 5,5%.