17 ноября Банк России опубликовал данные, согласно которым реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 2,6% по отношению к сентябрю. Индекс номинального курса рубля к юаню снизился на 10,5%, к евро – на 1,3%, а к доллару – на 5,5%.