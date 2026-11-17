Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на на 2,6%
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 2,6% по отношению к сентябрю. Об этом сообщается на сайте Банка России.
За период с января по октябрь реальный эффективный курс рубля снизился на 4,9%.
Индекс номинального курса рубля к юаню снизился на 10,5%, к евро – на 1,3%, а к доллару – на 5,5%.
12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что стабильность курса рубля зависит от уровня инфляции: чем ниже рост цен, тем устойчивее национальная валюта. По ее словам, курс рубля должен определяться не потребностями отдельных отраслей, а соотношением экспорта и импорта.
Набиуллина также отметила, что курс не должен формироваться с учетом интересов отдельных секторов экономики. Его динамика зависит от состояния внешней торговли и других макроэкономических факторов.