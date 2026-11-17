Глава Кемеровской области сообщил об авиапроисшествии у села Ягуново
Авиационное происшествие произошло в Кемеровской области, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
По его словам, инцидент произошел в районе села Ягуново. Глава региона выехал на место происшествия.
«На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие», – написал Середюк в Max.
Обстоятельства происшествия устанавливают уполномоченные ведомства. По данным Telegram-канала Baza, в авиакатастрофе погибли люди.
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