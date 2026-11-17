В следующем году на пенсию смогут выйти представители профессий с вредными и тяжелыми условиями труда, в том числе шахтеры, моряки, летчики, геологи и водители общественного транспорта. Выплаты им назначаются при достижении установленного для их профессии возраста или необходимой выслуги лет. Право на досрочную пенсию также сохранят граждане, выработавшие необходимый стаж на Крайнем Севере.