Соцфонд: более миллиона пенсий назначат в 2027 году
Более миллиона пенсий будет назначено в 2027 г., сообщили в пресс-службе Соцфонда России. В ведомстве назвали некорректными сообщения СМИ о том, что в следующем году никто не сможет выйти на пенсию.
По прогнозам Соцфонда, в 2027 г. будет принято свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсий. За 10 месяцев 2026 г. фонд уже назначил почти миллион пенсий досрочно или независимо от достижения общеустановленного пенсионного возраста.
В следующем году на пенсию смогут выйти представители профессий с вредными и тяжелыми условиями труда, в том числе шахтеры, моряки, летчики, геологи и водители общественного транспорта. Выплаты им назначаются при достижении установленного для их профессии возраста или необходимой выслуги лет. Право на досрочную пенсию также сохранят граждане, выработавшие необходимый стаж на Крайнем Севере.
Кроме того, Соцфонд продолжит назначать пенсии по инвалидности и потере кормильца. На выплаты смогут рассчитывать многодетные матери с тремя и более детьми, а также родители детей с инвалидностью при соблюдении установленных условий.
Оформить пенсию в 2027 г. смогут и граждане, которые достигли пенсионного возраста ранее, но отложили обращение за выплатами.
11 ноября комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подтверждать периоды военной службы через межведомственные комиссии для назначения страховой пенсии.