Минтранс: поезда возобновили движение по одному пути Крымского моста после атаки
Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одному пути, на втором продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе России.
В ведомстве уточнили, что отправление поездов из Керчи на материковую часть страны 17 ноября планируется по расписанию. Также по графику должны курсировать автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи.
Минтранс ведет работу по организации дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Пассажирам задержанных рейсов предоставляют питание и необходимые услуги, информирование о ситуации продолжается.
В компании «Гранд сервис экспресс» сообщили, что первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь, № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время.
Движение по железной дороге Крымского моста было остановлено после удара украинских сил 17 ноября. В результате были повреждены конструкции объекта. Следственный комитет (СК) России признал атаку на Крымский мост терактом, возбуждено уголовное дело. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста.