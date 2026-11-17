Первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь, № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции «Керчь-Южная» в ближайшее время, добавили в компании.