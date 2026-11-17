На Крымском мосту открыли движение поездов после атаки
Железнодорожное движение по Крымскому мосту вновь открыто. Об этом сообщила компания «Гранд сервис экспресс».
Первый поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь, № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции «Керчь-Южная» в ближайшее время, добавили в компании.
Движение по железной дороге Крымского моста было остановлено после удара украинских сил 17 ноября. В результате были повреждены конструкции объекта. Следственный комитет (СК) России признал атаку на Крымский мост терактом, возбуждено уголовное дело.
Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал людей, которые сейчас находятся в материковой части страны, воздержаться от поездок в сторону Крымского моста и дождаться официальных разъяснений по альтернативным маршрутам.