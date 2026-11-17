Лавров: Путин, Си и Трамп могут встретиться еще раз после АТЭС
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп могут провести еще одну встречу после трехсторонних переговоров на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.
«Если трем лидерам понравится, если они увидят в этом пользу, не так сложно еще раз собраться», – отметил министр, подчеркнув, что не будет оценивать вероятность новой встречи.
Путин, Си и Трамп встретятся на саммите АТЭС 19 ноября. Она состоится в резиденции председателя КНР. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что также прорабатывается возможность двусторонней встречи российского и американского лидеров.
16 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил «Ведомостям», что повестку предстоящей трехсторонней встречи России, США и КНР продолжат согласовывать вплоть до ее начала. Он также уточнил, что пока неясно, удастся ли сторонам подготовить итоговый документ.
11 ноября SCMP со ссылкой на источники сообщало, что в повестку трехсторонних переговоров может войти вопрос роли искусственного интеллекта (ИИ) в ядерном командовании и контроле.