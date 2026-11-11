Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,4-0,18%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 452,95+0,35%RTSI936,08+0,35%RGBI112,03+0,04%RGBITR778,93+0,07%
Главная / Политика /

Россия, США и Китай ведут переговоры по повестке насчет ИИ в ядерной сфере

Инна Шульгина
Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва, Пекин и Вашингтон несколько недель пытались согласовать повестку и протокол переговоров между лидерами стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Речь, в частности, идет о роли искусственного интеллекта (ИИ) в ядерном командовании и контроле, пишет SCMP со ссылкой на источники.

Отмечается, что украинский конфликт и денуклеаризация Корейского полуострова практически перестали рассматриваться в качестве возможных тем для обсуждения: акцент сместился на области, по которым возможен консенсус. Издание указывает, что переговоры между Китаем, США и Россией могут привести к принятию обязательств по контролю над ИИ в ядерных арсеналах в рамках более широкой повестки по глобальному управлению.

10 ноября The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях относительно формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. По данным издания, Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием Владимира ПутинаСи Цзиньпина и Дональда Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый зачитывает подготовленное заявление и остается мало места для обсуждения. Администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями вместо использования заранее подготовленных монологов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её