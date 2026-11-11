Россия, США и Китай ведут переговоры по повестке насчет ИИ в ядерной сфере
Москва, Пекин и Вашингтон несколько недель пытались согласовать повестку и протокол переговоров между лидерами стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Речь, в частности, идет о роли искусственного интеллекта (ИИ) в ядерном командовании и контроле, пишет SCMP со ссылкой на источники.
Отмечается, что украинский конфликт и денуклеаризация Корейского полуострова практически перестали рассматриваться в качестве возможных тем для обсуждения: акцент сместился на области, по которым возможен консенсус. Издание указывает, что переговоры между Китаем, США и Россией могут привести к принятию обязательств по контролю над ИИ в ядерных арсеналах в рамках более широкой повестки по глобальному управлению.
10 ноября The Wall Street Journal сообщала, что Пекин и Вашингтон разошлись во мнениях относительно формата проведения трехстороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. По данным издания, Пекин хочет, чтобы любой трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа проходил строго по сценарию, когда каждый зачитывает подготовленное заявление и остается мало места для обсуждения. Администрация Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями вместо использования заранее подготовленных монологов.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием.