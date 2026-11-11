Падение поездок в ОАЭ компенсировало рост спроса на отдых во Вьетнаме и Китае

Всего же, по данным АТОР, в январе–сентябре этого года россияне совершили 15,13 млн поездок в 32 наиболее популярные у туристов страны дальнего зарубежья. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. С такой оценкой согласился и Барзыкин.