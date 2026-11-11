Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,43%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 445,6-1,11%RTSI933,29-0,87%RGBI111,96+0,01%RGBITR778,24+0,04%
Главная / Бизнес /

Падение поездок в ОАЭ компенсировало рост спроса на отдых во Вьетнаме и Китае

Популярны были и другие страны, с которыми Россия расширила авиасообщение
Валерия Кузьменко
freepik
freepik

Падение турпотока в ОАЭ в январе-сентябре 2026 г. компенсировало рост поездок россиян в Китай, Вьетнам, Египет и Турцию. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР), опираясь на данные погранслужбы ФСБ (учитывает въезды с туристическими целями) и зарубежную статистику. 

По его данным, эти страны обеспечили около 2,3 млн дополнительных поездок год к году. Даже без учета Китая прирост превысил потери ОАЭ более чем на 580 000 поездок, пояснил он.

За девять месяцев число въездов в эту страну на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке упало на 43,1% год к году, до 897 815.

Как сообщил представитель сервиса по поиску и бронированию путешествий Onlinetours, спрос на туры в ОАЭ за тот же период снизился почти на 33%. Абсолютные показатели компания не раскрывает.

Конфликт на Ближнем Востоке

28 февраля 2026 г. США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ответные удары Тегерана по странам Персидского залива привели к закрытию воздушного пространства и отмене рейсов. Это нарушило работу аэропортов Дубая, Абу-Даби и Дохи, через которые россияне летали в том числе в Азию и Африку. Ограничения Росавиации на полеты на российских авиакомпаний на Ближний Восток действовали в марте-апреле. 1 июня «Аэрофлот» и другие перевозчики возобновили регулярные рейсы в ОАЭ.

Турпоток на Шри-Ланку в январе-сентябре сократился на 32,1% год к году, до 82 991 поездки. Динамика обусловлена сокращением чартерных программ и отменой стыковочных рейсов лоукостера Air Arabia, считают в АТОР. Дополнительным фактором стала конкуренция с Вьетнамом и Китаем, уверен председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Наиболее высокую динамику среди массовых направлений показал Вьетнам: за девять месяцев число поездок туда выросло в 2,6 раза, до 1,13 млн. В Onlinetours спрос увеличился почти в 4,5 раза, в «Слетать.ру» число заявок выросло вчетверо. В АТОР динамику объясняют расширением числа прямых рейсов и доступностью перелетов через КНР.

Количество поездок в Китай увеличилось на 60%, до 2,76 млн, включая приграничные перемещения. Росту способствовали расширение авиасообщения и введение безвизового режима, поясняют в АТОР. Число въездов авиатранспортом достигло 1,66 млн. (+60,6% год к году). Бронирования туров в Китай Onlinetours увеличились почти в 2,4 раза. 

В Тунисе за счет возобновления чартерных программ турпоток увеличился на 65,1%, до 37 017 поездок, следует из данных АТОР.

АТОР: средний чек тура по России на октябрь снизился на 18,3%

Бизнес / Торговля и услуги

Самым популярным направлением у туристов осталась Турция: число поездок выросло на 3,1%, до 5,7 млн. В Onlinetours продажи туров увеличились на 29,9%, а в Level.Travel на страну пришлось 40% зарубежных продаж.

За счет расширения авиасообщения число поездок в Египет выросло на 27,4%, до 1,81 млн. В Onlinetours спрос на туры увеличился на 67,7%.

Вырос турпоток и на менее массовые направления. Например, после запуска прямых рейсов число поездок на Занзибар (автономия в составе Танзании) за девять месяцев выросло в 2,2 раза, до 19 084. 

Всего же, по данным АТОР, в январе–сентябре этого года россияне совершили 15,13 млн поездок в 32 наиболее популярные у туристов страны дальнего зарубежья. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. С такой оценкой согласился и Барзыкин.

Впрочем, в сравнении с прошлым годом темпы роста турпотока за рубеж практически не изменились. За девять месяцев 2025 г. число таких поездок увеличилось на 12,9% к предыдущему году.  

По оценке АТОР, продажи зарубежных туров российскими туроператорами за девять месяцев выросли на 9–10% год к году. Абсолютные цифры в ассоциации не приводят.

Средняя цена семидневной поездки на двоих в Anex увеличилась на 7,4%, в Onlinetours средний чек — на 9,7%, до 205 900 руб. 

Стоимость размещения за рубежом изменилась в пределах 2-8%. В «Яндекс Путешествиях» средняя цена ночи выросла на 2%, до 10 550 руб. В OneTwoTrip она снизилась на 2,1%, до 16 350 руб., в «Островке» — на 1%, до 9000 руб., в «Туту» — на 8%, до 7100 руб. Последний сервис объясняет динамику расширением предложения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её