Падение поездок в ОАЭ компенсировало рост спроса на отдых во Вьетнаме и Китае

Падение поездок в ОАЭ компенсировало рост спроса на отдых во Вьетнаме и КитаеПопулярны были и другие страны, с которыми Россия расширила авиасообщение
Падение турпотока в ОАЭ в январе-сентябре 2026 г. компенсировало рост поездок россиян в Китай, Вьетнам, Египет и Турцию. Об этом сообщил представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР), опираясь на данные погранслужбы ФСБ (учитывает въезды с туристическими целями) и зарубежную статистику.
По его данным, эти страны обеспечили около 2,3 млн дополнительных поездок год к году. Даже без учета Китая прирост превысил потери ОАЭ более чем на 580 000 поездок, пояснил он.
За девять месяцев число въездов в эту страну на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке упало на 43,1% год к году, до 897 815.
Как сообщил представитель сервиса по поиску и бронированию путешествий Onlinetours, спрос на туры в ОАЭ за тот же период снизился почти на 33%. Абсолютные показатели компания не раскрывает.
Конфликт на Ближнем Востоке
Турпоток на Шри-Ланку в январе-сентябре сократился на 32,1% год к году, до 82 991 поездки. Динамика обусловлена сокращением чартерных программ и отменой стыковочных рейсов лоукостера Air Arabia, считают в АТОР. Дополнительным фактором стала конкуренция с Вьетнамом и Китаем, уверен председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
Наиболее высокую динамику среди массовых направлений показал Вьетнам: за девять месяцев число поездок туда выросло в 2,6 раза, до 1,13 млн. В Onlinetours спрос увеличился почти в 4,5 раза, в «Слетать.ру» число заявок выросло вчетверо. В АТОР динамику объясняют расширением числа прямых рейсов и доступностью перелетов через КНР.
Количество поездок в Китай увеличилось на 60%, до 2,76 млн, включая приграничные перемещения. Росту способствовали расширение авиасообщения и введение безвизового режима, поясняют в АТОР. Число въездов авиатранспортом достигло 1,66 млн. (+60,6% год к году). Бронирования туров в Китай Onlinetours увеличились почти в 2,4 раза.
В Тунисе за счет возобновления чартерных программ турпоток увеличился на 65,1%, до 37 017 поездок, следует из данных АТОР.
Самым популярным направлением у туристов осталась Турция: число поездок выросло на 3,1%, до 5,7 млн. В Onlinetours продажи туров увеличились на 29,9%, а в Level.Travel на страну пришлось 40% зарубежных продаж.
За счет расширения авиасообщения число поездок в Египет выросло на 27,4%, до 1,81 млн. В Onlinetours спрос на туры увеличился на 67,7%.
Вырос турпоток и на менее массовые направления. Например, после запуска прямых рейсов число поездок на Занзибар (автономия в составе Танзании) за девять месяцев выросло в 2,2 раза, до 19 084.
Всего же, по данным АТОР, в январе–сентябре этого года россияне совершили 15,13 млн поездок в 32 наиболее популярные у туристов страны дальнего зарубежья. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. С такой оценкой согласился и Барзыкин.
Впрочем, в сравнении с прошлым годом темпы роста турпотока за рубеж практически не изменились. За девять месяцев 2025 г. число таких поездок увеличилось на 12,9% к предыдущему году.
По оценке АТОР, продажи зарубежных туров российскими туроператорами за девять месяцев выросли на 9–10% год к году. Абсолютные цифры в ассоциации не приводят.
Средняя цена семидневной поездки на двоих в Anex увеличилась на 7,4%, в Onlinetours средний чек — на 9,7%, до 205 900 руб.
Стоимость размещения за рубежом изменилась в пределах 2-8%. В «Яндекс Путешествиях» средняя цена ночи выросла на 2%, до 10 550 руб. В OneTwoTrip она снизилась на 2,1%, до 16 350 руб., в «Островке» — на 1%, до 9000 руб., в «Туту» — на 8%, до 7100 руб. Последний сервис объясняет динамику расширением предложения.