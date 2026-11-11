ТАСС: переговоры России, США и Украины в Абу-Даби возобновятся в среду в 11 утра
Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби 11 ноября возобновятся в 11:00 по московскому времени (12:00 по местному времени). Об этом ТАСС сообщил источник.
Собеседник агентства подтвердил, что стороны ориентируются на указанное время начала встречи.
Переговоры делегаций России, США и Украины начались 10 ноября и проходят в закрытом формате. Пресса на встречу не допущена. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности, меры деэскалации и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Первый день переговоров завершился после 4,5 часа работы. По информации ТАСС, российская и украинская делегации общались на русском языке. Обсуждения продолжатся 11 ноября.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие обсуждения продуктивными, но подчеркнул, что сторонам предстоит решить еще немало вопросов. По его словам, рассчитывать на достижение соглашения в ближайшие сутки не следует. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал трехсторонние переговоры конструктивными.