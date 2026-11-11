Рынок ПО для управления ИИ-инфраструктурой достигнет полумиллиарда рублей

Рынок ПО для управления ИИ-инфраструктурой достигнет полумиллиарда рублейДефицит ускорителей стимулирует спрос на их совместное использование
Продажи российского программного обеспечения для управления инфраструктурой ИИ по итогам 2026 г. могут вырасти в 1,7 раза год к году до 427 млн руб. Такие выводы содержатся в исследовании консалтингового агентства iKS-Consulting и дополнительных расчетов компании, с которыми ознакомились «Ведомости».
В России этот класс софта начал формироваться с 2024 г. и включает в себя ПО, которое объединяет графические ускорители (GPU) в общий пул и распределяет их между командами. Например, позволяет делить один ускоритель между несколькими задачами. В оценку iKS-Consulting входят лицензии и поддержка отдельных продуктов, но продажи оборудования и аренда облачных GPU не учитываются.
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