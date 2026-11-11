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Главная / Экономика /

Гонка за ИИ обеспечила рекордный торговый профицит Китая

Сальдо торгового баланса КНР превысило $1 трлн, причем более трети от него обеспечила Европа
Ульяна Сморчкова
Hector Retamal / AFP
Hector Retamal / AFP

Китай установил новый рекорд профицита торгового баланса. За 10 месяцев он составил $1,04 трлн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Это на 9% выше, чем за аналогичный период 2025 г. По итогам 12 месяцев прошлого года профицит составил $1,2 трлн, что стало историческим максимумом.

Рекорд в совокупном торговом балансе удалось достичь, несмотря на то что по итогам октября сальдо составило всего $105,3 млрд – самый низкий показатель с мая 2026 г. Импорт в КНР в этом месяце превзошел ожидания, достигнув $307,1 млрд – почти на 42% выше результата за аналогичный период прошлого года. Экспорт в октябре достиг $412,3 млрд (прирост на 35%).

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