Гонка за ИИ обеспечила рекордный торговый профицит Китая

Рекорд в совокупном торговом балансе удалось достичь, несмотря на то что по итогам октября сальдо составило всего $105,3 млрд – самый низкий показатель с мая 2026 г. Импорт в КНР в этом месяце превзошел ожидания, достигнув $307,1 млрд – почти на 42% выше результата за аналогичный период прошлого года. Экспорт в октябре достиг $412,3 млрд (прирост на 35%).