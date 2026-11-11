Госдума одобрила борьбу с лженаучными медицинскими конференциями

Госдума одобрила борьбу с лженаучными медицинскими конференциямиЭто поможет оградить врачей от влияния фармкомпаний, рекламирующих препараты, отмечают эксперты
Проведение медицинских и фармацевтических мероприятий обяжут согласовывать с Росздравнадзором. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении. Предполагается, что внесенная на рассмотрение парламентариев инициатива защитит права граждан и их здоровье от недобросовестных организаций и физлиц, ведущих рекламные кампании под видом научной деятельности, сказал на пленарном заседании первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).
По его словам, в законодательстве нет четкого определения научного мероприятия и критериев, отличающих его от имитации с целью обогащения или продвижения некачественных услуг. Некоторые предприниматели пользуются этим, подрывая доверие граждан и развитие российского научного потенциала, подчеркнул депутат. Чтобы закрыть «лазейку», документ закрепляет понятие «медицинского или фармацевтического научного мероприятия» в законе об основах охраны здоровья.