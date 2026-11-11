Госдума одобрила борьбу с лженаучными медицинскими конференциями

По его словам, в законодательстве нет четкого определения научного мероприятия и критериев, отличающих его от имитации с целью обогащения или продвижения некачественных услуг. Некоторые предприниматели пользуются этим, подрывая доверие граждан и развитие российского научного потенциала, подчеркнул депутат. Чтобы закрыть «лазейку», документ закрепляет понятие «медицинского или фармацевтического научного мероприятия» в законе об основах охраны здоровья.