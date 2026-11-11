Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,43%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 445,6-1,11%RTSI933,29-0,87%RGBI111,96+0,01%RGBITR778,24+0,04%
Главная / Общество /

Госдума одобрила борьбу с лженаучными медицинскими конференциями

Это поможет оградить врачей от влияния фармкомпаний, рекламирующих препараты, отмечают эксперты
Виктория Ларченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Проведение медицинских и фармацевтических мероприятий обяжут согласовывать с Росздравнадзором. Соответствующий законопроект Госдума поддержала в первом чтении. Предполагается, что внесенная на рассмотрение парламентариев инициатива защитит права граждан и их здоровье от недобросовестных организаций и физлиц, ведущих рекламные кампании под видом научной деятельности, сказал на пленарном заседании первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

По его словам, в законодательстве нет четкого определения научного мероприятия и критериев, отличающих его от имитации с целью обогащения или продвижения некачественных услуг. Некоторые предприниматели пользуются этим, подрывая доверие граждан и развитие российского научного потенциала, подчеркнул депутат. Чтобы закрыть «лазейку», документ закрепляет понятие «медицинского или фармацевтического научного мероприятия» в законе об основах охраны здоровья.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь