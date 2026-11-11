Страхование ответственности директоров столкнулось с трудностями в начале пути

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (от англ. Directors & Officers Liability Insurance, или D&O) потенциально может быть очень востребовано в России, но пока сталкивается с законодательными и судебными ограничениями, низкой осведомленностью и слабой компетентностью управленцев в малых и средних предприятиях (МСП). Такие мнения прозвучали на конференции по корпоративному управлению и страхованию рисков в Торгово-промышленной палате (ТПП) России, передает корреспондент «Ведомостей».