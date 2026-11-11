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Главная / Финансы /

Страхование ответственности директоров столкнулось с трудностями в начале пути

В их числе законодательные ограничения, низкая осведомленность и слабая компетентность СЕО
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (от англ. Directors & Officers Liability Insurance, или D&O) потенциально может быть очень востребовано в России, но пока сталкивается с законодательными и судебными ограничениями, низкой осведомленностью и слабой компетентностью управленцев в малых и средних предприятиях (МСП). Такие мнения прозвучали на конференции по корпоративному управлению и страхованию рисков в Торгово-промышленной палате (ТПП) России, передает корреспондент «Ведомостей».

D&O – уже давно стандарт в других странах, например в США: руководитель достаточно крупной компании просто не согласится работать без такой страховки, знает партнер адвокатского бюро ЕПАМ Елена Агаева. Поэтому она ожидает, что и в России этот полис постепенно начнет «нормально» работать.

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