Страхование ответственности директоров столкнулось с трудностями в начале пути

Страхование ответственности директоров столкнулось с трудностями в начале путиВ их числе законодательные ограничения, низкая осведомленность и слабая компетентность СЕО
Страхование ответственности директоров и должностных лиц (от англ. Directors & Officers Liability Insurance, или D&O) потенциально может быть очень востребовано в России, но пока сталкивается с законодательными и судебными ограничениями, низкой осведомленностью и слабой компетентностью управленцев в малых и средних предприятиях (МСП). Такие мнения прозвучали на конференции по корпоративному управлению и страхованию рисков в Торгово-промышленной палате (ТПП) России, передает корреспондент «Ведомостей».
D&O – уже давно стандарт в других странах, например в США: руководитель достаточно крупной компании просто не согласится работать без такой страховки, знает партнер адвокатского бюро ЕПАМ Елена Агаева. Поэтому она ожидает, что и в России этот полис постепенно начнет «нормально» работать.