Бюджет вернулся к дефициту в октябре после двух профицитных месяцев

Бюджет вернулся к дефициту в октябре после двух профицитных месяцевЭксперты допускают, что по итогам года превышение расходов над доходами может оказаться даже меньше плана
Бюджет в октябре был исполнен с дефицитом в 48 млрд руб. после профицита в 609 млрд руб. за предыдущий месяц, следует из оценки исполнения, опубликованной Минфином 10 ноября. Ранее уровень профицита выше 600 млрд руб. держался два предыдущих месяца подряд – не только в сентябре, но и в августе. При этом общий объем дефицита за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб. (2,3% ВВП). Пока это на 28,7% ниже нового плана Минфина – 7,345 трлн руб. (3,2% ВВП).
В начале сентября президент России Владимир Путин называл дефицит федерального бюджета «не критичным» на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Президент тогда также напомнил, что у России один из самых низких показателей госдолга в мире. Правительство 3 ноября предоставило возможность Минфину занять до конца года на внутреннем рынке до 1 трлн руб. – дополнительно к ранее установленной планке в 5,5 трлн руб. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.