Бюджет вернулся к дефициту в октябре после двух профицитных месяцев

Бюджет в октябре был исполнен с дефицитом в 48 млрд руб. после профицита в 609 млрд руб. за предыдущий месяц, следует из оценки исполнения, опубликованной Минфином 10 ноября. Ранее уровень профицита выше 600 млрд руб. держался два предыдущих месяца подряд – не только в сентябре, но и в августе. При этом общий объем дефицита за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб. (2,3% ВВП). Пока это на 28,7% ниже нового плана Минфина – 7,345 трлн руб. (3,2% ВВП).