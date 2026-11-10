Путин присвоил научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу звание Героя Труда

10 ноября Путин поздравил Гинцбурга с 75-летним юбилеем. В поздравлении глава государства отметил вклад ученого в развитие отечественной микробиологии и эпидемиологии. По его словам, результаты фундаментальных исследований и инновационных разработок Гинцбурга имеют особую ценность для профилактики и лечения опасных заболеваний, а также сохранения здоровья и жизни людей. Президент также подчеркнул значимость преподавательской и наставнической деятельности юбиляра, отметив его внимание к профессиональному становлению молодых специалистов.