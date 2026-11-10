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Путин присвоил научному руководителю центра Гамалеи Гинцбургу звание Героя Труда

Ксения Наумчик
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ научному руководителю Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру Гинцбургу. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена ученому за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Гинцбург возглавляет научное направление работы центра имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи, расположенного в Москве.

10 ноября Путин поздравил Гинцбурга с 75-летним юбилеем. В поздравлении глава государства отметил вклад ученого в развитие отечественной микробиологии и эпидемиологии. По его словам, результаты фундаментальных исследований и инновационных разработок Гинцбурга имеют особую ценность для профилактики и лечения опасных заболеваний, а также сохранения здоровья и жизни людей. Президент также подчеркнул значимость преподавательской и наставнической деятельности юбиляра, отметив его внимание к профессиональному становлению молодых специалистов.

Гинцбург родился 10 ноября 1951 г. в Москве. В 1974 г. окончил биологический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. В 2000 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук (РАМН), в 2004 г. – академиком РАМН. С 2013 г. – действительный член Российской академии наук (РАН).

Награжден орденами Александра Невского (2021 г.), Дружбы (2019 г.). Гинцбург является лауреатом Государственной премии в области науки и технологий 2020 г., премий правительства РФ в области науки и техники 2003 г. и 2012 г.

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