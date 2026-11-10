Мишеля Уэльбека обвинили в подстрекательстве к насилию из-за слов о мусульманах

Тогда писатель в беседе с философом Мишелем Онфре назвал теорию «Великого замещения» об этническом и религиозном замещении европейского населения фактом и «статистической очевидностью». Кроме того, он заявил, что французы хотят не ассимиляции мусульман, а чтобы они «перестали грабить и нападать».