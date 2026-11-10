Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,422+0,43%AVAN540+0,37%BRZL1 180-5,14%IMOEX2 445,68-1,11%RTSI933,32-0,86%RGBI111,96+0,01%RGBITR778,2+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишеля Уэльбека обвинили в подстрекательстве к насилию из-за слов о мусульманах

Писатель назвал теорию о замещении населения Европы «статистической очевидностью»
Максим Цуланов
Jack Abuin / TASS
Jack Abuin / TASS

Французского писателя Мишеля Уэльбека обвинили в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию после его слов о мусульманах в интервью. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой источники.

Разбирательство в отношении 70-летнего писателя длится с 2023 г. Жалобы против Уэльбека подали Союз мечетей Франции (UMF) и Движение против расизма и за дружбу между народами (MRAP) после его интервью для Front Populaire, данное в ноябре 2022 г.

Тогда писатель в беседе с философом Мишелем Онфре назвал теорию «Великого замещения» об этническом и религиозном замещении европейского населения фактом и «статистической очевидностью». Кроме того, он заявил, что французы хотят не ассимиляции мусульман, а чтобы они «перестали грабить и нападать».

Уэльбек отвергает обвинения. По словам писателя, он не призывал к насилию, а воспользовался правом на свободу слова. По этому обвинению ему грозит до 1 года тюрьмы или штраф в 45 000 евро.

Писатель не впервые сталкивается с жалобами мусульманского сообщества из-за своих высказываний об исламе. В 2002 г. мусульманские организации Франции обвинили Уэльбека в разжигании религиозной ненависти. Тогда поводом к судебному разбирательству послужило интервью литературному журналу Lire с его резкими высказываниями. В частности, он назвал ислам «опасной религией». Суд в Париже тогда оправдал Уэльбека.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь