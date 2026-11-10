Мишеля Уэльбека обвинили в подстрекательстве к насилию из-за слов о мусульманах

Мишеля Уэльбека обвинили в подстрекательстве к насилию из-за слов о мусульманахПисатель назвал теорию о замещении населения Европы «статистической очевидностью»
Французского писателя Мишеля Уэльбека обвинили в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию после его слов о мусульманах в интервью. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой источники.
Разбирательство в отношении 70-летнего писателя длится с 2023 г. Жалобы против Уэльбека подали Союз мечетей Франции (UMF) и Движение против расизма и за дружбу между народами (MRAP) после его интервью для Front Populaire, данное в ноябре 2022 г.
Тогда писатель в беседе с философом Мишелем Онфре назвал теорию «Великого замещения» об этническом и религиозном замещении европейского населения фактом и «статистической очевидностью». Кроме того, он заявил, что французы хотят не ассимиляции мусульман, а чтобы они «перестали грабить и нападать».
Уэльбек отвергает обвинения. По словам писателя, он не призывал к насилию, а воспользовался правом на свободу слова. По этому обвинению ему грозит до 1 года тюрьмы или штраф в 45 000 евро.
Писатель не впервые сталкивается с жалобами мусульманского сообщества из-за своих высказываний об исламе. В 2002 г. мусульманские организации Франции обвинили Уэльбека в разжигании религиозной ненависти. Тогда поводом к судебному разбирательству послужило интервью литературному журналу Lire с его резкими высказываниями. В частности, он назвал ислам «опасной религией». Суд в Париже тогда оправдал Уэльбека.