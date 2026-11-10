Матвиенко призвала мигрантов адаптироваться к российской культуре и традициям
Мигрантам, проживающим в России, следует интегрироваться в местное общество, перенимать российский уклад жизни, культуру и традиции, а не создавать замкнутые анклавы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.
По ее словам, опыт ряда стран показал, что недостаточное внимание к миграционной политике может привести к негативным последствиям. Матвиенко отметила, что концепция мультикультурализма не оправдала себя, и подчеркнула необходимость адаптации приезжих к жизни в России.
Спикер Совфеда также призвала парламентариев проработать дополнительные условия для проведения МВД взвешенной миграционной политики. По ее мнению, мигрантам необходимо обеспечить возможность жить в достойных условиях и получать справедливую заработную плату. Это, как считает Матвиенко, будет способствовать уважительному отношению к ним со стороны общества.
Вместе с тем она предостерегла от чрезмерно эмоциональных и некорректных высказываний на тему миграции, которые могут повлечь серьезные политические последствия.
В ходе заседания глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал, что ведомство по поручению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева подготовило рекомендации для глав регионов по предупреждению формирования и разобщению анклавов мигрантов. По его словам, решение проблемы требует комплексного подхода и не может ограничиваться исключительно правоохранительными мерами. В частности, необходимо учитывать вопросы предоставления жилья иностранным работникам крупными работодателями.
Отдельно Колокольцев сообщил, что за последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан преимущественно за совершение преступлений. По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%. Кроме того, МВД закрыло въезд в Россию для 290 000 иностранных граждан. В реестре контролируемых лиц числятся более 800 000 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Колокольцев также сообщил, что за девять месяцев в Россию въехали около 7,5 млн иностранных граждан, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2025 г.