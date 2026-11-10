Матвиенко призвала мигрантов адаптироваться к российской культуре и традициям

Отдельно Колокольцев сообщил, что за последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан преимущественно за совершение преступлений. По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%. Кроме того, МВД закрыло въезд в Россию для 290 000 иностранных граждан. В реестре контролируемых лиц числятся более 800 000 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Колокольцев также сообщил, что за девять месяцев в Россию въехали около 7,5 млн иностранных граждан, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2025 г.