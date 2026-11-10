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Колокольцев: за три года гражданство РФ прекращено у 5000 мигрантов

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За последние три года российское гражданство прекратили в отношении 5000 бывших иностранных граждан, преимущественно за совершение преступлений. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Совета Федерации.

По словам министра, в 2026 г. преступность среди мигрантов сократилась на 40%. Кроме того, МВД закрыло въезд в Россию для 290 000 иностранных граждан. В реестре контролируемых лиц числятся более 800 000 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Колокольцев также сообщил, что за девять месяцев в Россию въехали около 7,5 млн иностранных граждан, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2025 г. Число иностранцев, принятых в российское гражданство, сократилось на треть. Всего на территории страны находятся около 6,5 млн иностранцев.

В мае 2026 г. МВД сообщало о прекращении гражданства более 4500 человек с октября 2023 г. Свыше 3000 решений были приняты на основании обвинительных приговоров судов, около 400 – за непостановку на воинский учет и порядка 300 – по заключениям ФСБ об угрозе безопасности страны.

9 ноября ФСБ сообщила о прекращении гражданства семи уроженцев Центральной Азии и Закавказья за действия, которые, по оценке ведомства, создавали угрозу национальной безопасности.

6 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за девять месяцев 2026 г. Федеральная служба судебных приставов принудительно выдворила из России 63 500 иностранных граждан.

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