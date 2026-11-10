Колокольцев: за три года гражданство РФ прекращено у 5000 мигрантов

Колокольцев также сообщил, что за девять месяцев в Россию въехали около 7,5 млн иностранных граждан, что на 10% меньше показателя аналогичного периода 2025 г. Число иностранцев, принятых в российское гражданство, сократилось на треть. Всего на территории страны находятся около 6,5 млн иностранцев.