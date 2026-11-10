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Герой РФ Хрусталев стал сенатором от Мурманской области

Ведомости
Мурманская областная дума
Мурманская областная дума

Герой России, депутат Мурманской областной думы Иван Хрусталев станет сенатором от региона. Парламентарии наделили его соответствующими полномочиями на внеочередном заседании, 25 депутатов проголосовали за, двое воздержались.

Официально в должность Хрусталев вступит 18 ноября.

С 2018 г. он служит в Вооруженных силах РФ. С августа по октябрь 2018 г. был наводчиком, затем до апреля 2021 г. – разведчиком, с апреля 2021 г. по март 2023 г. – санитарным инструктором. С марта 2023 г. занимает должность заместителя командира взвода – командира отделения.

В сентябре 2026 г. Хрусталев был избран депутатом Мурманской областной думы восьмого созыва по единому избирательному округу. Он входит в несколько комитетов регионального парламента, в том числе по делам военнослужащих и вопросам безопасности, законодательству и государственному строительству, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, а также транспорту и информатизации.

Хрусталев удостоен звания Героя России в 2024 г. Среди его наград также Георгиевский крест IV степени, медаль Жукова и медаль «За спасение погибавших».

23 октября «Ведомости» писали, что лишь один ветеран специальной военной операции пополнил ряды Совета Федерации по итогам выборов. Им стал Герой России Евгений Саввин. Его делегировал в верхнюю палату парламента Липецкий областной совет депутатов VIII созыва.

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