Герой РФ Хрусталев стал сенатором от Мурманской области

С 2018 г. он служит в Вооруженных силах РФ. С августа по октябрь 2018 г. был наводчиком, затем до апреля 2021 г. – разведчиком, с апреля 2021 г. по март 2023 г. – санитарным инструктором. С марта 2023 г. занимает должность заместителя командира взвода – командира отделения.