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Главная / Политика /

Путин призвал ОДКБ координировать действия на фоне международной напряженности

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества, но с учетом сохраняющейся международной напряженности необходимо продолжать наращивать координацию совместных усилий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам Международного форума обеспечения коллективной безопасности, который открылся в Москве.

Российский лидер отметил, что в первую очередь речь идет о взаимодействии в сфере обороны, противодействии терроризму и экстремизму, борьбе с киберпреступностью, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

По словам Путина, форум собрал представителей органов власти, военных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов. В рамках пленарных заседаний и круглых столов участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивной атмосфере, а его предложения и инициативы будут востребованы в практической работе на благо народов стран ОДКБ.

11 ноября Путин проведет сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Саммит ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве. В организации состоят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения. Последняя де-факто заморозила свое участие в работе организации с февраля 2024 г.

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