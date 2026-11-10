Путин призвал ОДКБ координировать действия на фоне международной напряженности

По словам Путина, форум собрал представителей органов власти, военных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов. В рамках пленарных заседаний и круглых столов участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению региональной безопасности и стабильности.